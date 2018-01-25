Гордон собрала подписи, чтобы принять участие в предвыборной гонке за пост президента

25.01.2018 16:38



Журналист и правозащитница Екатерина Гордон, выдвиженец от Партии добрых дел, собрала необходимое число подписей для регистрации в качестве кандидата в президенты России. В разговоре с РИА Новости она сообщила: «Мы несем 105 тысяч... Собрали чуть больше. В 11:00 мск завтра, предварительно мы согласовали. Завтра идем сдавать». Гордон также заявила, что в Центризбиркоме она также планирует сделать заявление, в котором сообщит о своей будущей роли в политике России.