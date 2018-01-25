Биткоин вновь дорожает

25.01.2018 11:53



В четверг на торгах вновь зафиксировано подорожание биткоина, передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов. Криптовалюта продолжает оставаться на уровне в районе 11 тысяч долларов.

В частности, как сообщает портал CoinMarketCap, на 09:24 по мск стоимость биткоина поднялась до 11,63 тысячи долларов (+ 7,15%). На площадке биржи Bitfinex зафиксирован уровень до 11,6 тысячи долларов (+ 8,52%), а на GDAX — до 11,51 тысячи долларов (+ 8,3%).