Газ взорвался в жилом доме в Екатеринбурге

25.01.2018 00:20



Взрыв, по предварительной информации, газа прогремел в 9-ти этажном жилом доме в Екатеринбурге, из здания были эвакуированы около 40 человек, передает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Источник агентства сообщил о том, что ночью 24 января в Кировском районе Екатеринбурга в 9-ти этажном жилом доме по ул. Пионеров, 3 на восьмом этаже в коридоре прогремел взрыв. Взрывной волной были повреждены внутренние стены коридора (в подъезде), двери трех квартир, а также пассажирский лифт. В момент мощного хлопка возгорания не случилось. Источник также добавил, что для того чтобы не подвергать возможной опасности людей, пришлось побеспокоить и попросить выйти на улицу порядка 40 человек.

Согласно одной из версий, как уточнил Горелых, в коридоре взорвались 2 пятилитровых газовых баллона. Находившийся в эпицентре взрыва их владелец (мужчина, который решил покурить в нетрезвом состоянии) остался жив. Серьезных увечий он не получил, врачи оказали ему необходимую помощь, госпитализация не требуется.

По словам руководителя пресс-службы, погибших и раненых, которым необходима госпитализация, нет.

Причиной хлопка могла стать утечка из одного из газовых баллонов. Второй баллон, скорее всего, сдетонировал при взрыве.