Доллар упал до минимума 2014 года после заявлений министра финансов Соединенных Штатов

24.01.2018 23:59



Курс американского доллара опустился до минимума с декабря 2014 г. по отношению к шести основным мировым валютам (евро, фунту стерлингов, швейцарскому франку, японской йене, австралийскому и канадскому доллару).

Одной из причин падения валюты стало выступление главы Министерства финансов Соединенных Штатов Стивена Мнучина на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Life.ru.

По словам министра финансов Соединенных Штатов, правительство США не обеспокоено падением курса доллара, поскольку ослабление валюты благоприятствует торговле.