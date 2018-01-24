В Самарской области произошла крупная утечка бензина

24.01.2018 23:13



Утечка бензина на площади около 1,2 тыс. кв. метров произошла из продуктопровода АО «Сызранский НПЗ» в Самарской области из-за несанкционированной врезки, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Источник агентства сообщил о том, что после несанкционированной врезки в продуктопровод диаметром 273 миллиметра Сызранского НПЗ в 2-х км западнее села Уваровка произошел разлив бензина на площади 1,2 тыс. кв. м.

Он также добавил, что течь была устранена и что в данное время сотрудники НПЗ осуществляют работы по ликвидации последствий утечки нефтепродуктов.