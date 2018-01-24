Элтон Джон объявил о завершении карьеры

24.01.2018 21:44



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Всемирно известный британский певец, композитор и пианист Элтон Джон сообщил о своём прощальном гастрольном мировом турне. Объявление было сделано во время пресс-конференции артиста, которая проходила в Нью-Йорке, передает RT на русском.

"Я гастролировал с 17 лет. Я больше не буду путешествовать, но не перестану творить. Я не болею: вы бы не смогли провести 300 выступлений, если бы были больны", - сказал музыкант.

Отметим, что гастрольный тур певца начнётся в сентябре этого года и завершится в 2021 г.