Выпущенные с территории Африна ракеты попали в мечеть в турецком Килисе

24.01.2018 20:43



2 ракеты, выпущенные с территории сирийского Африна, попали в мечеть Чамлык в городе Килис, Турция, передает РЕН ТВ.

Согласно официальной информации, в результате инцидента погибло трое человек, еще пятнадцать пострадали. Все пострадавшие были доставлены в медучреждение.

Как информирует турецкая сторона, за запуск несут ответственность члены оппозиционного Демократического союза Сирии, принадлежащие к Рабочей партии Курдистана.