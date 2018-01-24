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ИЗМИР

Выпущенные с территории Африна ракеты попали в мечеть в турецком Килисе

24.01.2018 20:43

2 ракеты, выпущенные с территории сирийского Африна, попали в мечеть Чамлык в городе Килис, Турция, передает РЕН ТВ.
Согласно официальной информации, в результате инцидента погибло трое человек, еще пятнадцать пострадали. Все пострадавшие были доставлены в медучреждение.
Как информирует турецкая сторона, за запуск несут ответственность члены оппозиционного Демократического союза Сирии, принадлежащие к Рабочей партии Курдистана. 

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