В сирийском Африне продолжаются ожесточенные бои

24.01.2018 11:38



Командование SDF («Сирийские демократические силы»), в основной состав которых входит курдское ополчение, рассказало о том, что на территории сирийского Африна продолжаются ожесточенные бои с армией Турции, передает РИА Новости.

Уточняется, что бои идут в районе Раджо (северо-запад кантона Африн). К данному моменту курдские силы ликвидировали 37 «протурецких боевика», а также две бронемашины и еще один автомобиль военного назначения.