Скончалась писательница Урсула Ле Гуин

24.01.2018 09:37



В Портленде (США, штат Орегон) скончалась известная писательница-фантаст Урсула Ле Гуин, передает ТАСС со ссылкой на New York Times. Ей было 88 лет. Информацию об этом подтвердил ее сын Тео Даунс Ле Гуин. Он рассказал, что писательница последние несколько месяцев плохо себя чувствовала. Однако о точных причинах смерти не сообщается.

Произведения Ле Гуин известны по всему миру, ее книги, изданные многомиллионными тиражами, перевели больше чем на 40 языков, включая русский. Самые известные из них – «Левая рука тьмы», «Планета Роканнона», а также «Планета изгнания» и серия историй о вымышленном мире Земноморье.