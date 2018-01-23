Двойной теракт произошел в Бенгази, есть погибшие

23.01.2018 23:38



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2 заминированных авто с интервалом в 30 минут взорвались в ливийском городе Бенгази, погибли 9 человек, 20 получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на издание «Аль-Марсад».

Источник агентства сообщил о том, что теракты произошли в районе Эс-Сальмани недалеко от крупнейшей мечети города в момент, когда верующие выходили после молитвы.

По данным агентства, во время первого теракта погибло 3 человека, число жертв возросло после того, как террористы подорвали вторую машину. Однако незадолго до второго взрыва машины скорой помощи и военнослужащие успели вывезти большую часть пострадавших в медцентр Бенгази.