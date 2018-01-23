У Белого дома задержали мужчину с оружием

23.01.2018 20:25



Сотрудниками Секретной службы Соединенных Штатов 23 января у Белого дома был задержан человек с заряженным оружием, передает РИА Новости.

В заявлении Секретной службы указано, что инцидент случился в 2:30 ночи по местному времени (10:30 по московскому времени). Сотрудниками ведомства, несущими охрану у резиденции главы государства, была обнаружена неподалеку подозрительная машина.

Во время досмотра у владельца авто было найдено заряженное оружие.

Задержанному, имя которого не сообщается, было предъявлено обвинение «в ношении незарегистрированного пистолета и боеприпасов к нему».

В данное время мужчина находится в одном из отделений вашингтонской полиции.



