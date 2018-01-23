Стали известны причины возгорания автобуса в Казахстане

23.01.2018 20:18



По сообщению официальных представителей Узбекистана, основной версией случившегося в прошлый четверг пожара в автобусе, следующем по трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана, в результате которого погибли 52 человека, названо неосторожное обращение с огнем. Причинами возгорания стали несоблюдение норм безопасности, техническая неисправность и сильная перегруженность транспортного средства, пишет РИА Новости.