Клиенты санируемого "Промсвязьбанка" могут потерять порядка 10 млрд. рублей

23.01.2018 16:43



Держатели кредитных нот CLN санируемого "Промсвязьбанка" могут потерять порядка 10 млрд. рублей. Об этом сообщил Коммерсантъ собственный источник в банке. Так, данные ноты предлагались к покупке состоятельным клиентам "Промсвязьбанка", якобы под гарантию владельцев банка братьев Ананьевых. Однако, выплата купона по одному из выпусков данных нот в январе на счета держателей бумаг не поступила, пишет Интерфакс.