Самозанятым гражданам продлили налоговые каникулы до 2020 года

23.01.2018 15:35



Министерство финансов РФ опубликовало законопроект продлевающий налоговые каникулы для самазанятых граждан до 2020 года, пишет Интерфакс. В соответствии с данным законом, няни, домработницы, сиделки, репетиторы и другие граждане, деятельность которых попадает под определение самозанятости, вставшие на учет в налоговых органах, освобождаются от уплаты налогов до конца 2019 года. После чего, они должны будут принять решение о прекращении деятельности, уплате 13% НДФЛ или регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей.