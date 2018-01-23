Ученые научили искусственный интеллект вычислять коррупцию

23.01.2018 14:08



Исследователи из Университета Вальядолида в Испании создали компьютерную модель, основанную на нейронных сетях, которая вычисляет вероятность коррупции в провинциях страны, а также условия, которые ее поддерживают. Эта система оповещения подтверждает, что вероятность коррупции резко возрастает, когда одна и та же партия остается в правительстве более года, пишет phys.org.

Данные показывают, что налог на недвижимость, преувеличенное повышение цен на жилье, открытие филиалов банка и создание новых компаний являются некоторыми из переменных, которые, как представляется, вызывают общественную коррупцию и когда они объединяются в регионе, может потребоваться более строгий контроль над публичными счетами.