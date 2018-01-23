Двух хабаровчанок-«живодерок» перевели из СИЗО в колонию

23.01.2018 06:29



Двух «хабаровских живодерок», приговоренных к лишению свободы на 3-4 года за убийство животных, перевели из СИЗО в колонию, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-секретаря УФСИН Хабаровского края Дмитрия Баданина.

По данным местных СМИ, Алину Орлову и Алену Савченко отправили отбывать свой срок в Иркутскую область, поскольку в Хабаровском крае нет женских колоний. Их соучастник Виктор Смышляев пока остался в СИЗО.