Школьники из Подольска выведут на земную орбиту свой спутник

22.01.2018 23:59



Ученики школы номер 9 из Подольска собираются запустить свой собственный спутник. Собирать аппарат ребята будут на уроках астрономии, а запустить спутник на земную орбиту помогут специалисты "Роскосмоса". Об этом сообщает 360tv.ru.

Ученики подольской школы сами составляют прогноз погоды. Данные, полученные с 3-х спутников, поступают в школьный центр космического мониторинга. Но уже через год школьники смогут получать данные с собственного спутника.

"С ним можно связываться: получать от него сигнал, подавать на него сигнал, но никакого другого управления здесь не будет. Это простейший инструмент, на котором отрабатывается приемо-передающая система" - рассказал учитель технологии Алексей Бобырев.