Глава Генштаба ВС Великобритании назвал Россию наибольшей угрозой
Глава Генерального штаба ВС Великобритании генерал Ник Картер назвал Российскую Федерацию наибольшей угрозой Соединённому Королевству. Соответствующее заявление было сделано им во время выступления в Королевском институте объединённых родов войск.
- Я полагаю, что Россия представляет собой наиболее комплексную и эффективную государственную угрозу нашей стране со времён окончания холодной войны, - сообщил Картер, заметив, что главы генштабов Соединенных Штатов, Франции и Германии разделяют данную позицию.
Картер также поделился своим мнением относительно того, как противостоять Российской Федерации. Британский генерал заявил, что «Россия признаёт силу, и мы должны создать действующие институты в соседних странах» с целью, чтобы они обладали «достаточной силой для противостояния РФ», передает Life.ru.
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Россия всегда руководствовалась здравым смыслом и в дальнейшим она от него не отступит.