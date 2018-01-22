Глава Генштаба ВС Великобритании назвал Россию наибольшей угрозой

22.01.2018 23:30



Глава Генерального штаба ВС Великобритании генерал Ник Картер назвал Российскую Федерацию наибольшей угрозой Соединённому Королевству. Соответствующее заявление было сделано им во время выступления в Королевском институте объединённых родов войск.

- Я полагаю, что Россия представляет собой наиболее комплексную и эффективную государственную угрозу нашей стране со времён окончания холодной войны, - сообщил Картер, заметив, что главы генштабов Соединенных Штатов, Франции и Германии разделяют данную позицию.

Картер также поделился своим мнением относительно того, как противостоять Российской Федерации. Британский генерал заявил, что «Россия признаёт силу, и мы должны создать действующие институты в соседних странах» с целью, чтобы они обладали «достаточной силой для противостояния РФ», передает Life.ru.