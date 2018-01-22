МОК отстранил олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана от участия в Олимпиаде

22.01.2018 21:35



Заместитель председателя Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев подтвердил распространенную ранее информацию о том, что Международный олимпийский комитет не допустил до участия в Олимпиаде в Южной Корее шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана, передает RT. По его словам, это не последнее возмутительное решение МОК.