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ИЗМИР

МОК отстранил олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана от участия в Олимпиаде

22.01.2018 21:35
МОК отстранил олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана от участия в Олимпиаде

Заместитель председателя Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев подтвердил распространенную ранее информацию о том, что Международный олимпийский комитет не допустил до участия в Олимпиаде в Южной Корее шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана, передает RT. По его словам, это не последнее возмутительное решение МОК.

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