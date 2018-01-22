Президент Турции заявил, что операция в Африне согласована с Москвой и Дамаском

22.01.2018 19:49



Как сообщает Интерфакс, со ссылкой на газету "Йени Шафак", лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция "Оливковая ветвь", проводимая против формирований курдов в сирийском городе Африне, согласована с Москвой и Дамаском. Президент подчеркнул, что военная операция проводится против террористических организаций, после завершения которой мирные сирийские граждане смогут вернуться в свои дома.