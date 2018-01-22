В ГД внесли законопроект, который приравнивает незарегистрированные браки к официальным

22.01.2018 11:53



В Государственную думу внесли законопроект, в котором предлагается внести изменения в российский Семейный кодекс, передает ТАСС. Речь идет о понятии «фактические брачные отношения»: согласно этому определению, незарегистрированные отношения между мужчиной и женщиной предлагается приравнять к официальному браку, но только после пятилетнего срока совместного проживания. То есть, правовые последствия в этом случае могут стать аналогичными.