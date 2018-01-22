Композитора Шаинского похоронят 22 января в Москве на Троекуровском кладбище

22.01.2018 04:32



В Москве на Троекуровском кладбище в понедельник, 22 января, 14:00 мск состоятся похороны выдающегося российского композитора Владимира Шаинского, панихида по усопшему пройдет в Московском доме композиторов с 11:00 до 13:00 мск. Об этом информирует «Интерфакс» со ссылкой на сообщение источника в Минкультуры.

Композитор Владимир Шаинский скончался на 93 году жизни 25 декабря 2017 года в Соединенных Штатах.