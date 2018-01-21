Эксперты рассказали, когда лучше покупать авто в 2018 году

21.01.2018 23:59



Автомобильные эксперты предупреждают автолюбителей о том, что до конца января самое благоприятное время для покупки машины.

В соответствии с данными, которые имеют исследователи автомобильного бизнеса, с февраля в РФ повысится утилизационный сбор на 90 процентов, а, следовательно, цены на автомобили-иномарки возрастут, пишет politexpert.net.

Отмечается, что повышение цен было предпринято для того, чтобы защитить интересы отечественных автомобилестроительных компаний. Уточняется, что утилизационный сбор и его величина будет зависеть от двигателя авто.