В Аризоне заметили 30-метровый сферический НЛО (видео)

21.01.2018 23:44



В штате Аризона (США) мужчина зафиксировал в небе загадочную сферу, которая может быть кораблём инопланетян. Очевидец запечатлел полёт неопознанного объекта на камеру, разместив видео в YouTube.

Загадочная сфера огромных размеров напугала очевидцев. На одной из сторон 30-метрового шара находился прожектор, светивший на большое расстояние. Как считают уфологи, прожекторы на инопланетных кораблях применяются для сканирования местности и изучения поведения людей. Необычный объект был замечен и сотрудниками полиции, пишет vladtime.ru.

Они сообщили, что это далеко не первый случай, и прежде такие корабли наблюдали в пустыне Невада, Чендлере, а также в некоторых населённых пунктах Аризоны.