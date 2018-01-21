Пассажирский самолет с горящим двигателем приземлился в Хельсинки

21.01.2018 23:17



Самолёт Boeing 787 Dreamliner, принадлежащий японской авиакомпании Japan Airlines, вылетевший из Хельсинки в Токио, экстренно вернулся в аэропорт вылета по причине возгорания правого двигателя, передает Life.ru.

-Самолёт вылетел из Хельсинки в 17.07 по местному времени, но вернулся из-за технической проблемы в 18.34, посадка прошла благополучно, - сообщил представитель JAL.

Как рассказал руководитель воздушного движения аэропорта Хельсинки-Вантаа Томи Ханнуксел, авиалайнер приземлился на одном двигателе, пострадавших нет. На борту воздушного судна было 164 пассажира и тринадцать членов экипажа.

Свидетели произошедшего сообщили о панике на борту и криках. А представители компании Finavia отметили, что при аварийной посадке лайнер встречало двенадцать пожарных машин.