"Волшебник страны Оз" стал лучшим фильмом всех времен по версии кинозрителей

19.01.2018 21:17



Музыкальный фильм "Волшебник страны Оз", снятый режиссером Виктором Флемингом в 1939 году, по версии кинозрителей занял первое место в ТОР-100 лучших фильмов всех времен, пишет Газета.ru, со ссылкой на информацию портала IndieWire. Второе место занял "Гражданин Кейн" режиссера Орсона Уэллса, снятого в 1941 году. Третье место зрители отдали фильму ужасов Джордана Пила "Прочь" 2017 года.