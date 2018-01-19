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ИЗМИР

"Волшебник страны Оз" стал лучшим фильмом всех времен по версии кинозрителей

19.01.2018 21:17
"Волшебник страны Оз" стал лучшим фильмом всех времен по версии кинозрителей

Музыкальный фильм "Волшебник страны Оз", снятый режиссером Виктором Флемингом в 1939 году, по версии кинозрителей занял первое место в ТОР-100 лучших фильмов всех времен, пишет Газета.ru, со ссылкой на информацию портала IndieWire. Второе место занял "Гражданин Кейн" режиссера Орсона Уэллса, снятого в 1941 году. Третье место зрители отдали фильму ужасов Джордана Пила "Прочь" 2017 года.

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23:33, 19.01 0 0
Сергей:

Где остальные фильмы?

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