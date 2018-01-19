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ИЗМИР

Власти Франции разрешили Сулейману Керимову трехдневное посещение России

19.01.2018 18:36
Власти Франции разрешили Сулейману Керимову трехдневное посещение России

Прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр сообщил, что российскому сенатору Сулейману Керимову разрешили поездку в Россию на три дня, чтобы навестить больного родственника, пишет РБК. 
Напоминаем, что Сулейман Керимов был задержан властями Франции в аэропорту Ниццы в конце 2017 года по обвинению в неуплате налогов. Французский суд освободил Керимова под залог в размере €40 млн. Сенатор находится под подпиской о невыезде и не может покидать территорию Приморских Альп. 

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