Власти Франции разрешили Сулейману Керимову трехдневное посещение России

19.01.2018 18:36



Прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр сообщил, что российскому сенатору Сулейману Керимову разрешили поездку в Россию на три дня, чтобы навестить больного родственника, пишет РБК.

Напоминаем, что Сулейман Керимов был задержан властями Франции в аэропорту Ниццы в конце 2017 года по обвинению в неуплате налогов. Французский суд освободил Керимова под залог в размере €40 млн. Сенатор находится под подпиской о невыезде и не может покидать территорию Приморских Альп.