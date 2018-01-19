В 2017 году внешний долг России составил $529,084 млрд.

19.01.2018 17:39



По информации опубликованной Центральным банком РФ, внешняя задолженность России за 2017 год увеличилась на $14,952 млрд. и составила $529,084 млрд., пишет Интерфакс. Специалисты ЦБ отмечают, что рост внешнего долга России произошел из-за продажи суверенных долговых рублевых ценных бумаг иностранным инвесторам.