ЦБ требует от Ананьевых продать активы "Возрождения" в течении месяца

19.01.2018 16:46



Центральный банк РФ потребовал от братьев Ананьевых выйти из числа акционеров банка "Возрождение", продав контрольный пакет принадлежащих им акций в течении месяца, пишет Коммерсантъ. Однако, участники рынка не готовы приобретать актив без предварительной проверки, для которой срок указанный регулятором является недостаточным. Если условие ЦБ не будет выполнено, в банк "Возрождение" назначат временную администрацию.