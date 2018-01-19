В Улан-Удэ произошло вооруженное нападение на учеников одной из школ поселка Сосновый Бор

19.01.2018 07:57



Как сообщил источник близкий к правительству Республики Бурятия, утром 19 января в улан-удэнскую школу (поселок Сосновый Бор) в один из кабинетов ворвались 3 человека в масках и, устроив там пожар при помощи зажигательной смеси, стали наносить удары неизвестным предметом, всем кто пытался выбежать из помещения. Об этом передает РИА «Новости».

Отмечается, что в результате происшествия госпитализированы учитель и 3 ученика.