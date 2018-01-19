Футбольный клуб Италии «Рома» готов продать двух своих футболистов лондонскому «Челси» за £77 млн

19.01.2018 06:14



Итальянский футбольный клуб «Рома» готов продать английскому клубу «Челси» за 77 млн фунтов двух футболистов, боснийского нападающего Эдина Джеко (£57 млн) и бразильского защитника Эмерсона (£20 млн), передает «Советский спорт» со ссылкой на The Sun.

Отмечается, что «Челси» предлагает за римских футболистов 44 млн фунтов, а «Роме» готов отдать в аренду своего нападающего Миши Батшуайи.