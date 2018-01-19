В результате наезда автомобиля на толпу людей на пляже в Рио-де-Жанейро погиб ребенок

19.01.2018 05:37



В Рио-де-Жанейро автомобиль въехал в толпу людей на набережной пляжа Копакабана. В результате инцидента погиб один ребенок, 15 человек получили травмы различной степени тяжести, передает «Газета.RU» со ссылкой на Jornal do Brasil.

По данным местной полиции, происшествие не является терактом, а произошло по вине водителя, который не справился с управлением транспортного средства.