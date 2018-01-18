Папа Римский обвенчал на борту лайнера чилийских бортпроводников

18.01.2018 21:52



Фото: 12newsnow.com

Папа Римский на борту воздушного судна, совершавшего рейс между городами Сантьяго и Икике (Чили), обвенчал стюардессу Паулу Подест и бортпроводника Карлоса Чуффарди, передает RT на русском.

По данным телеканала, влюбленные сами подошли к понтифику и попросили у него благословение.

Они сообщили ему о том, что уже состоят в гражданском браке на протяжении 8 лет, однако им не удалось обвенчаться в 2010 г., поскольку незадолго до церемонии из-за землетрясения обрушилась церковь, в которой они собирались повенчаться.

Понтифик предложил обвенчать их прямо во время полёта. Также известно, что свидетельство о венчании было оформлено на борту лайнера, на бланке компании Latam.