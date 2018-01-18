Телеканал CNN расширяет своё бюро в РФ

18.01.2018 21:18



Телекомпания CNN сообщила 18 января о расширении своего бюро, которое находится в столице РФ. Об этом рассказала старший вице-президент компании Дебора Райнер, передает RT на русском.

"Трудно переоценить значение России на международном уровне, относится ли это к предстоящим выборам, её предполагаемой роли в недавних выборах в США или вопросам, касающимся Украины, Европы, Китая, Ирана и Сирии", - заявила Дебора Райнер.

Сообщается, что к работе бюро присоединяются сотрудник The Wall Street Journal Натан Ходж и репортеры CNN Фред Плейтген и Мэтью Ченс.