Телеканал CNN расширяет своё бюро в РФ
Телекомпания CNN сообщила 18 января о расширении своего бюро, которое находится в столице РФ. Об этом рассказала старший вице-президент компании Дебора Райнер, передает RT на русском.
"Трудно переоценить значение России на международном уровне, относится ли это к предстоящим выборам, её предполагаемой роли в недавних выборах в США или вопросам, касающимся Украины, Европы, Китая, Ирана и Сирии", - заявила Дебора Райнер.
Сообщается, что к работе бюро присоединяются сотрудник The Wall Street Journal Натан Ходж и репортеры CNN Фред Плейтген и Мэтью Ченс.
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