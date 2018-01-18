Песков: я не отношу себя к силовикам или либералам

18.01.2018 12:56



Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выступил с заявлением о том, что он не считает себя участником группы силовиков или либералом – на эти две группы ряд СМИ разделяет кремлевское окружение. Как передает РИА Новости, официальный представитель Кремля стал участником программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» (ТК «Россия 1»).

«Я государственный служащий», — ответил Песков на вопрос ведущей о том, к акой из групп он себя причисляет: к силовикам или либералам.