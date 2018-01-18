РФ одолжила США 106 миллиардов долларов – СМИ

18.01.2018 12:14



В ноябре прошлого года Россией были увеличены инвестиции в американские казначейские ценные бумаги на сумму 700 млн. долл. (до 105,7 млрд). Как передает Лента.ру, соответствующая информация содержится в материалах Минфина США.

Издание пишет, что увеличение российского портфеля облигаций США увеличивается второй месяц подряд. Так, в сентябре эта сумма составляла 103,9 млрд. долл., а в октябре поднялся до уровня 105 млрд. долл. Если говорить о годовом выражении, то российские инвестиции в ценные бумаги США увеличились в ноябре прошлого года на 22 % с показателя в 86,6 млрд. долл.