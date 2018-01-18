Тиллерсон заявил, что Россия нарушает санкции ООН в отношении КНДР

18.01.2018 10:19



Американский госсекретарь Рекс Тиллерсон выступил с заявлением о том, что Россия срывает реализацию некоторых санкций, которые были наложены ООН на Северную Корею, передает Интерфакс. В разговоре с представителями СМИ он сказал: «Для нас очевидно, что они выполняют требования не всех санкций, есть также свидетельства, что реализацию некоторых санкций они срывают». Как пояснил Тиллерсон, речь идет об ограничениях на поставки КНДР нефти и «потенциально, некоторых других сферах». О каких именно, он не стал уточнять.