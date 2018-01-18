В США заместитель прокурора в зале суда смертельно ранил 16-летнего обвиняемого

18.01.2018 05:51



Во время судебного заседания заместитель прокурора округа Франклин (штат Огайо, США) застрелил 16-летнего подростка, обвиняемого в угрозах применения оружия. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на телеканал WCPO.

По данным полиции, во время слушания дела произошел конфликт между зампрокурора, подсудимым и его родственниками. Чиновника начали избивать, и он в целях самообороны выстрелил из оружия, смертельно ранив обвиняемого.