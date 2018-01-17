Конора Макгрегора лишили титула чемпиона UFC

17.01.2018 09:32



Известного ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора лишили чемпионского титула UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) в легком весе, передает ТАСС со ссылкой на собеседника, знакомого с данной ситуацией. По словам источника, это произошло по причине того, что Конор в течении длительного времени не защищал титул. «Он, как и говорилось, должен будет получить титульный бой сразу по возвращении», — говорится в сообщении.