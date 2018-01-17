На Сахалине планируют наладить производство тушенки из мяса перепелов

17.01.2018 06:26



Сахалинское КФХ «Остров», занимающееся выращиванием перепелов, в 2017 году запустило новый комплекс стоимостью 80 млн рублей, который увеличит объемы производства продукции в 2-3 раза, передает «Интерфакс со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.

Как сообщил руководитель сахалинского крестьянско-фермерского хозяйства Сергея Ким, фермеры не только планируют наращивать поставки диетического мяса птицы на местный рынок, но и организовать производство тушенки из перепелов.