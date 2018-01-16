Саакашвили ищет спартанцев в Одессе
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал жителей Одессы помочь ему в поиске "300 спартанцев для новой власти".
Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке, передает RT на русском.
"Дорогие одесситы, в этот четверг, 18 января, я буду в Одессе... Приглашаю вас вместе обсудить планы поиска 300 спартанцев для новой власти", - написал политик, призвав посетить данное мероприятие.
Прежде Саакашвили рассказал о том, что собирается найти на Украине "300 спартанцев", которые займутся государственным управлением.
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