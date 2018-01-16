Саакашвили ищет спартанцев в Одессе

16.01.2018 22:37



Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал жителей Одессы помочь ему в поиске "300 спартанцев для новой власти".

Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке, передает RT на русском.

"Дорогие одесситы, в этот четверг, 18 января, я буду в Одессе... Приглашаю вас вместе обсудить планы поиска 300 спартанцев для новой власти", - написал политик, призвав посетить данное мероприятие.

Прежде Саакашвили рассказал о том, что собирается найти на Украине "300 спартанцев", которые займутся государственным управлением.