При хлопке газа в жилом доме в Нижнем Новгороде пострадали 2 человека

16.01.2018 22:03



2 человека пострадали, согласно предварительной информации, при взрыве газовоздушной смеси в 9-ти этажном жилом доме в Нижнем Новгороде, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Источник агентства сообщил о том, что взрыв газовоздушной смеси произошел в квартире на 5-м этаже 9-ти этажного кирпичного жилого дома № 2, который расположен на проспекте Союзный. Предварительно известно, что пострадали 2 человека, они доставляются в медицинские учреждения.

Обстоятельства инцидента выясняются.