Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
17 ЯНВ, 02:51 МСК
USD (ЦБ)    56,3878
EUR (ЦБ)    69,0243
Подпишись на рассылку КС
ИЗМИР

В столице на 17 января объявлен "желтый" уровень погодной опасности

16.01.2018 21:02
В столице на 17 января объявлен "желтый" уровень погодной опасности

Фото: Петр Болховитинов, "Вечерняя Москва"

В столице на среду, 17 января, из-за ухудшающейся погоды объявлен "желтый" уровень опасности. Причиной для введения особого режима стал прогноз синоптиков по усилению ветра, пишет actualnews.org.

В соответствии с прогнозом, днем семнадцатого января ожидается незначительный снег, ветер усилится до 17 метров в секунду.

Похолодание не ожидается - до - 6°. 

Из-за непогоды был введен режим чрезвычайной ситуации в Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, а также Тверской областях.

переслать на email
Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Подложили свинью. Чем России грозит «свиной спор» с ВТО?

Подложили свинью. Чем России грозит «свиной спор» с ВТО?
Экономика

«Надеяться на свои силы». Россия проела Резервный фонд – что дальше?

«Надеяться на свои силы». Россия проела Резервный фонд – что дальше?
Интервью и комментарии

Мальтийский орден российского бизнеса. Зачем богатые россияне покупают гражданство Евросоюза

Мальтийский орден российского бизнеса. Зачем богатые россияне покупают гражданство Евросоюза
Политика

Телемедицина, регистрация в соцсетях, ограничение коллекторов. Что изменится в этом году?

Телемедицина, регистрация в соцсетях, ограничение коллекторов. Что изменится в этом году?
Экономика

Узнай, страна

В Омске подготовят лидеров социальных инноваций

В Омске подготовят лидеров социальных инноваций

В феврале в Омске состоится III Международный IT-форум

В феврале в Омске состоится III Международный IT-форум

Новости компаний

На Ильинке, 6 традиционно отметили Рождество

На Ильинке, 6 традиционно отметили Рождество

Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев: Экспертная группа по криптовалютам – это ответственный шаг

Вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев: Экспертная группа по криптовалютам – это ответственный шаг

Новости СМИ

Новости дня

16 ЯНВ, 23:25 Курникова и Иглесиас впервые опубликовали фото своих детей Курникова и Иглесиас впервые опубликовали фото своих детей
Дмитрий Медведев заявил, что современные технологии существенно изменят рынок труда
Дмитрий Медведев заявил, что современные технологии существенно изменят рынок труда
16 ЯНВ, 23:07 Назарбаев заявил, что отношения между США и Россией "ушли на ноль"
16 ЯНВ, 22:37 Саакашвили ищет спартанцев в Одессе

Узнай страна!

16 ЯНВ, 15:45 В Омске подготовят лидеров социальных инноваций В Омске подготовят лидеров социальных инноваций
В Кургане аннулировали подписи в поддержку Путина – их в нарушение законодательства собирали на заводах в рабочее время
В Кургане аннулировали подписи в поддержку Путина – их в нарушение законодательства собирали на заводах в рабочее время
15 ЯНВ, 19:13 Александр Никитин: Мы не допустим возникновения угроз жизни и здоровью людей в школах Александр Никитин: Мы не допустим возникновения угроз жизни и здоровью людей в школах
11 ЯНВ, 13:10 Победители конкурса «Лучший экспортер Удмуртской Республики 2016 года» Победители конкурса «Лучший экспортер Удмуртской Республики 2016 года»
10 ЯНВ, 18:26 Пожарная обстановка – на контроле Пожарная обстановка – на контроле

Новости компаний

16 ЯНВ, 14:35 На Ильинке, 6 традиционно отметили Рождество На Ильинке, 6 традиционно отметили Рождество

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter