В столице на 17 января объявлен "желтый" уровень погодной опасности

16.01.2018 21:02



Фото: Петр Болховитинов, "Вечерняя Москва"

В столице на среду, 17 января, из-за ухудшающейся погоды объявлен "желтый" уровень опасности. Причиной для введения особого режима стал прогноз синоптиков по усилению ветра, пишет actualnews.org.

В соответствии с прогнозом, днем семнадцатого января ожидается незначительный снег, ветер усилится до 17 метров в секунду.

Похолодание не ожидается - до - 6°.



Из-за непогоды был введен режим чрезвычайной ситуации в Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, а также Тверской областях.