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ИЗМИР

Шотландцы сняли на видео парящий в небе НЛО

16.01.2018 20:21

На территории Шотландии в южной части городка Глазко местным жителям удалось стать свидетелями появления необъяснимого яркого объекта в небе. Видео с неопознанным летающим объектом попало в Сеть и шокировало многих интернет-пользователей.

Шотландец Ян Эндрю в своем аккаунте в социальной сети Twitter поделился необычным событием, которое случилось в начале этого года. Загадочный объект был замечен восьмого января в 06:35 утра по местному времени. На кадрах можно увидеть, как над Глазго парит флуоресцентный объект. Ян Эндрю рассказал о том, что считает данный объект настоящим внеземным НЛО.

По словам очевидцев, летающий объект изменял цвет и находился в небе более часа. Они отвергли возможность того, что это может быть беспилотник. Пользователи Сети также были шокированы увиденным, но, по мнению многих, данный ролик не является реальным доказательством существования инопланетной жизни, пишет vladtime.ru.

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20:35, 16.01 0 0
александр:

а что тут думать.у нас частенько летают и причём низко и с бортовыми и проблесковыми огнями по кругу,тоесть проблесковый в центре оранжевый а бортовые разноцветные.

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