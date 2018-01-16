Ученые обнаружили на Алтае уникальное воинское кладбище III-V века нашей эры

16.01.2018 15:40



На Алтае, на территории археологического памятника Чобурак-I, команда археологов Алтайского государственного университета обнаружила локальное воинское кладбище, относящееся приблизительно к III-V веку нашей эры, пишет Интерфакс. По словам ученых, этот уникальный нетронутый некрополь даст исследователям возможность качественно восстановить процесс коммуникации населения в эпоху Великого переселения народов.