Пленарная сессия Гайдаровского форума началась без премьер-министра Медведева

16.01.2018 13:33



Пленарная сессия Гайдаровского форума вновь началась без российского премьера Дмитрия Медведева, передает Газета.ру с места событий. Издание сообщает, что глава правительства заявлен на сессии «Цели и ценности». Кроме премьер-министра на ней должны выступить главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева, а также бывший президент Европейского Совета Херман Ван Ромпей.