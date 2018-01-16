За Россией закрепят статус родины водки

16.01.2018 09:00



В Росстандарте планируют утвердить новые требования для водки более высокого качества, сообщают «Известия». Как пишет газета, действие нового ГОСТа, который получил рабочее название «Российское качество. Классическая водка. Технические условия» можетначать действовать в 2019 году.

Отмечается также, что, согласно новым правилам, к сырью для алкогольного напитка будут предъявляться более жесткие требования. Также в ГОСТе за Россией будет закреплен статус родины водки.