Между Россией и Италией пройдут обменные культурные выставки

15.01.2018 17:42



На пресс-конференции по итогам открытия фестиваля "Русские сезоны" в Италии, заместитель министра по культурному наследию и культурной деятельности и туризму Италии Дориа Бьянки сообщила, что в рамках двустороннего культурного сотрудничества, между Италией и Россией пройдет ряд обменных культурных выставок, пишет ТАСС. По ее словам, 1 февраля 2018 года состоится заседание комиссии, на которой будут обсуждаться подробности мероприятий