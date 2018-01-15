Лавров: США пытаются сорвать реализацию ядерной сделки с Ираном

15.01.2018 10:56



Во время большой ежегодной пресс конференции глава российского МИД Сергей Лавров заявил о том, что последние заявления, которые прозвучали со стороны Вашингтона по иранской ядерной сделке, «не добавляют оптимизма и стабильности», передает РИА Новости.

Российский министр также напомнил, что за последние несколько месяцев ушедшего года произошло серьезное обострение ситуации «из-за угроз, которые звучали из Вашингтона», включая заявления, связанные с решением проблемы Корейского полуострова «исключительно силовым путем».