Стало известно о причинах поножовщины в пермской школе

15.01.2018 10:38



Поножовщина в одной из пермских школ началась после драки, возникшей между двумя подростками, которые были вооружены ножами. Их, как передает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК, пытались разнять преподаватели, а также другие ученики.

Причиной конфликта стала личная неприязнь.

Подозреваемые задержаны и будут допрошены.

Напомним также, что в результате инцидента пострадало 11 школьников и педагог. В тяжелом состоянии находятся два человека: учительница и 16-летний учащийся, которые были ранены в шею. Обоих оперируют.